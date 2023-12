A iniciativa destina a quantia de R$500 mil ao recapeamento de diversas vias do município

publicado em 07/12/2023

O prefeito Acácio Tardoque, o vice-prefeito Rafael Roque e o deputado Rogério Santos se reuniram com o governador Tarcísio Foto: Redes sociais

Franclin Duarte

O prefeito de Macaubal Acácio Tardoque (PV), acompanhado do o vice-prefeito Rafael Roque, esteve em São Paulo, em uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o deputado Rogério Santos (MDB) para formalizar mais um convênio. A iniciativa destina a quantia de R$500 mil ao recapeamento de diversas vias do município.

De acordo com a Prefeitura, na atual gestão, já foram aplicados cerca de R$2 milhões em recapeamento, provenientes de recursos obtidos junto ao Governo Estadual. A expectativa é de que mais verbas sejam direcionadas para essa finalidade no futuro.

Este investimento representa um passo significativo na melhoria da infraestrutura viária de Macaubal, visando oferecer condições mais adequadas e seguras para o tráfego local.