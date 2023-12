A comoção tomou contou da cidade e os munícipes compareceram em peso para a última despedida das cardosenses vítimas da tragédia

publicado em 15/12/2023

A comoção pública tomou conta do Velório Municipal de Cardoso no sepultamento das vítimas (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O luto foi a presença principal no velório das vítimas do acidente com van, na rodovia Péricles Belini. Taísa Fernanda Teixeira Lauer Ribeiro, de 27 anos, e Yasmin Padilha de Lima, de 17 anos, foram sepultadas ontem pela manhã com o choro e a saudade de seus familiares, amigos e a população no Cemitério Municipal de Cardoso.

Autoridades locais estiveram presentes no velório que começou anteontem e foi até ontem pela manhã nas dependências do Velório Municipal de Cardoso. A comoção tomou contou da cidade e os munícipes compareceram em peso para a última despedida das cardosenses vítimas da tragédia.

A jovem Yasmim Padilha cursava o técnico em administração integrado ao ensino médio, na Etec de Votuporanga. A jovem estava na 3ª série e se formaria no fim deste ano e foi sepultada às 9h. Ela deixa os pais, além dos demais familiares e amigos.

Já Taísa Lauer ia a Votuporanga a trabalho quando tudo aconteceu, ela era estudante de Técnico em Enfermagem. Ela deixa duas filhas pequenas, o esposo, além dos demais familiares e amigos. A mulher foi sepultada às 8h30.