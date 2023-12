A liminar também abrange a suspensão do pagamento que seria realizado pela Prefeitura à empresa organizadora do concurso

publicado em 20/12/2023

A medida judicial foi motivada por uma denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Vara Única da Comarca de Urupês emitiu uma decisão liminar que impacta o concurso público nº 02/23 da Prefeitura. O juiz Vinicius Nunes Abbud foi responsável por proferir a decisão que suspende não apenas o certame em si, mas também quaisquer atos relacionados à nomeação dos candidatos aprovados. A liminar também abrange a suspensão do pagamento que seria realizado pela Prefeitura à empresa organizadora do concurso.

A medida judicial foi motivada por uma denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que apontou uma série de irregularidades no processo seletivo. Dentre as falhas identificadas estão a ausência de especialização da empresa contratada, a participação de servidores municipais na aplicação das provas práticas para um dos cargos, o desrespeito às cláusulas contratuais durante a prestação do serviço e o descumprimento de previsões contidas no edital, entre outras questões.

O juiz Abbud, ao conceder a liminar, ressaltou a preocupação com possíveis prejuízos ao erário e aos candidatos que almejavam os cargos públicos em disputa. Ele destacou a ameaça à isonomia entre os concorrentes e à segurança jurídica, alertando para os danos que uma eventual anulação do certame em um momento posterior poderia acarretar.

"Há risco de violação à isonomia entre os candidatos inscritos no concurso público e à segurança jurídica, dado que eventual anulação do certame em momento processual futuro poderia acarretar danos de difícil reparação não só ao erário, mas também aos candidatos lesados", afirmou o magistrado em sua decisão.