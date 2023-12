Só esse ano, Lucas conquistou ouro na categoria estadual e prata na nacional

publicado em 28/12/2023

O aluno Lucas Batista Pereira, aluno da escola pública Líbero de Almeida Silvares (Foto: Divulgação)

Uma grande conquista para a educação pública de Fernandópolis. O aluno Lucas Batista Pereira, da Escola Líbero de Almeida Silvares, foi convidado para participar do projeto “Seleção de Talentos” da FGV (Fundação Getúlio Vargas) do Rio de Janeiro, prestou o vestibular e foi aprovado, conquistando assim uma bolsa de estudos integral de graduação em Matemática Aplicada.

O convite para concorrer à vaga veio no dia 15 de março após o jovem conquistar inúmeras medalhas em suas participações na OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Só esse ano, Lucas conquistou ouro na categoria estadual e prata na nacional. “Desde o 6º ano, quando tinha 11 anos de idade, participo da OBMEP e sempre conquistei medalhas. Gosto de matemática desde pequeno e depois da primeira prova acabei pegando ainda mais gosto pelos números”, disse o estudante em entrevista à rádio Difusora FM.

Segundo o documento da FGV, além da bolsa de estudos integral no curso de Matemática Aplicada, Lucas terá moradia custeada pela Fundação e receberá uma bolsa de manutenção de R$ 2.480,00 por mês, cuja renovação semestral será condicionada ao bom desempenho acadêmico.

“Estou ansioso, pois agora irei morar sozinho. Espero ter um bom desempenho e aproveitar todas as oportunidades”. O curso escolhido pelo estudante possui quatro anos de duração. “Meu sonho agora é me formar e ser um bom profissional”, completou.

Emocionada, a mãe do Lucas, Maria José Batista Pereira disse que não tem palavras para expressar tamanha felicidade. “É tanto orgulho que não tenho como descrever. Estou muito feliz em ver meu filho trilhando esse caminho”, disse a mãe.

O diretor da escola, Carlos Cabral, também não segurou a emoção e disse que os alunos são como seus filhos e essa conquista se deve ao compromisso das famílias, do aluno, dos professores e de toda a comunidade escolar. “Com essa conquista do Lucas podemos mostrar que a sala de aula da escola pública tem grandes talentos. Ele é cria da escola pública. A alegria que estamos sentindo não tem tamanho.



Queremos ver nossos filhos cada vez melhores, da mesma forma desejamos aos nossos alunos. Foi muito bom ter você como nosso aluno. Sucesso no Rio de Janeiro”, desejou o diretor emocionado.