publicado em 21/12/2023

Em uma lista de 500 cidades, o município vizinho destacou-se ao conquistar a 35ª posição (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Fernanda Cipriano

Riolândia recebeu recentemente a confirmação de que foi contemplada com recursos do FID (Fundo de Interesses Difusos) do governo do estado de São Paulo. Em uma lista de 500 cidades, o município vizinho destacou-se ao conquistar a 35ª posição.

A área beneficiada por essa iniciativa será a praça situada em torno da pista de caminhada na entrada da cidade, um ponto central e querido pelos moradores. Com a injeção de recursos, a expectativa é de que o local ganhe uma nova identidade, proporcionando mais opções de lazer e convívio social.

Entre as melhorias previstas estão a instalação de novos quiosques, que certamente se tornarão pontos de encontro para a comunidade. Além disso, a construção de uma nova areninha promete incentivar a prática de esportes e promover momentos de diversão para pessoas de todas as idades.

A pista de skate, conhecida como um ponto de encontro dos amantes do esporte, também passará por reformas para proporcionar uma experiência ainda melhor aos praticantes. O playground, espaço dedicado às crianças, será revitalizado, oferecendo um ambiente mais seguro e moderno para as famílias.