publicado em 04/12/2023

O acidente envolveu uma Saveiro e um Astra, o que resultou na perda de uma vida (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma colisão traseira na rodovia João Carlos Stuqui, no sentido Fernandópolis a Pedranópolis, transformou-se em uma tragédia no fim de semana. O acidente envolveu uma Saveiro e um Astra, o que resultou na perda de uma vida.

De acordo com a ocorrência, a Saveiro, que transportava duas pessoas, foi atingida na traseira pelo Astra. O condutor da Saveiro, um homem de 59 anos, saiu ileso do incidente. Infelizmente, seu passageiro, de 61 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O resgate foi uma operação delicada realizada pelo Corpo de Bombeiros, que enfrentou a difícil tarefa de retirar a vítima das ferragens.

O condutor do Astra, um homem de 43 anos, sofreu uma fratura na clavícula e recebeu atendimento imediato do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi conduzido à Santa Casa, consciente e orientado, para os cuidados médicos necessários. O terceiro veículo envolvido, atingido levemente na lateral, não registrou vítimas.