Uma iniciativa que visa conscientizar a população sobre os impactos negativos das doações em dinheiro às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social

publicado em 05/12/2023

O Creas já desempenha um papel essencial no atendimento a esse público específico (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, lançou a campanha "Promova a Cidadania, Não Dê Esmola", uma iniciativa que visa conscientizar a população sobre os impactos negativos das doações em dinheiro às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.

O Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) já desempenha um papel essencial no atendimento a esse público específico. Diariamente, a sede do Creas oferece serviços como alimentação, higienização, suporte na obtenção de documentos, fornecimento de passes sociais conforme as necessidades individuais e, crucialmente, busca pelo restabelecimento dos vínculos sociais, familiares e comunitários.

No entanto, a prática comum de dar esmolas, embora motivada por boas intenções, muitas vezes não contribui positivamente para esse processo de ressocialização. Pelo contrário, pode sustentar hábitos prejudiciais, sejam eles lícitos ou ilícitos, que afetam a saúde e o desenvolvimento dos moradores em situação de rua.

A campanha destaca a importância de direcionar a generosidade de maneira mais eficaz, apoiando iniciativas e programas estruturados que já estão em vigor. Ao invés de doar diretamente nas ruas, a população é incentivada a colaborar com organizações e projetos que trabalham ativamente para melhorar a qualidade de vida e reintegrar socialmente aqueles que enfrentam condições de vulnerabilidade.