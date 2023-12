Desta vez, o público-alvo são pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose da vacina há mais de seis meses

publicado em 20/12/2023

O público-alvo são pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Secretaria Municipal da Saúde de Fernandópolis anunciou que está dando continuidade à aplicação da segunda dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19. Desta vez, o público-alvo são pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose da vacina há mais de seis meses.

A partir desta semana, a imunização para esse grupo específico será realizada exclusivamente na Central da Saúde, de segunda a sexta-feira, das 07h às 14h. A mudança no local de aplicação visa otimizar o processo e oferecer uma logística mais eficiente para atender a demanda esperada.

A enfermeira Kelgissane Bruzão, responsável pelo programa de imunização do município, enfatiza a importância da atualização do esquema vacinal. “É crucial que todos estejam com as doses recomendadas para cada faixa etária. Essas vacinas têm se mostrado eficazes contra as variantes que circulam no país, prevenindo sintomas graves”, destaca.

Para o público imunocomprometido, a vacinação é direcionada a uma série de condições específicas, incluindo imunodeficiência primária grave, quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas em uso de drogas imunossupressoras, pacientes com HIV/Aids, uso prolongado de corticoides em doses elevadas, entre outras situações.