Contará com a recriação da cidade de Belém da época do nascimento de Jesus Cristo

publicado em 12/12/2023

O evento, realizado pela Prefeitura de Fernandópolis, contará com a recriação da cidade de Belém da época do nascimento de Jesus Cristo (Foto: Divulgação)

A terceira edição do Presépio Vivo na Praça, em Fernandópolis, será aberta amanhã, a partir das 20h. O evento, realizado pela Prefeitura de Fernandópolis, contará com a recriação da cidade de Belém da época do nascimento de Jesus Cristo.

A encenação será realizada em um espaço de 1.500 metros quadrados, na Praça Central da cidade. “A cada ano a gente acrescenta novidades. Queremos que os visitantes possam ter uma imersão no tempo do nascimento de Jesus”, diz o coordenador do projeto Fábio Sanches.

O visitante, ao entrar no espaço da cidade cenográfica de Belém, vai se deparar com alguns tipos típicos da época, como o ferreiro, o marceneiro, os soldados romanos, as tecelãs, o oleiro que faz os artefatos em cerâmica, as lavadeiras. Conforme for percorrendo essas locações, vai se deparar com a manjedoura e, aí sim, o encontro com José, Maria e o menino Jesus, os animais, todos vivos.

“Tudo o mais realista possível, com personagens formados pela nossa população. Tenho certeza que viveremos momentos muito emocionantes, tanto para os integrantes quanto os visitantes que prestigiarão a atração”, disse Sanches.

O Presépio Vivo na Praça é uma atração tradicional de Fernandópolis. A primeira edição foi realizada em 2021 e atraiu um grande público. A segunda edição, realizada em 2022, foi ainda maior, com cerca de 20 mil visitantes.