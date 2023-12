Fernandopolense morre afogada em Mira Estrela

publicado em 26/12/2023

A vítima identificada como Patrícia Rodrigues, de 37 anos, residente em Fernandópolis, morreu (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Corpo de Bombeiros de Fernandópolis foi acionado no fim de semana para atender a uma ocorrência de afogamento com morte em Mira Estrela. A vítima identificada como Patrícia Rodrigues, de 37 anos, residente em Fernandópolis, morreu após a embarcação em que navegava virar nas águas do Rio Grande.

Patrícia estava aproveitando um momento de lazer em um rancho às margens do rio quando o acidente aconteceu. Ela não conseguiu se salvar e acabou se afogando, que acabou falecendo.

A fernandopolense deixa para trás seu esposo Dreison César, o filho Guilherme, além dos pais Milton e Márcia. Patrícia, além de seu papel na família, teve uma trajetória profissional marcante, tendo trabalhado na Prefeitura Municipal de Fernandópolis e na Secretaria Municipal de Assistência Social.

As últimas homenagens a Patrícia Rodrigues aconteceram no Velório Municipal de Fernandópolis, de ontem. O sepultamento ocorreu ontem, às 17h, no cemitério local.