publicado em 22/12/2023

Uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado abrirá as portas de unidades escolares em todo o estado (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

As escolas da região de Votuporanga estão se mobilizando para garantir que os estudantes da rede estadual tenham acesso à merenda durante o recesso escolar. Uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado abrirá as portas de unidades escolares em todo o estado, proporcionando aos alunos uma continuidade do suporte alimentar.

A partir do dia 2 de janeiro, as escolas da região, São José do Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis, Jales, José Bonifácio e Mirassol, participarão dessa ação, oferecendo almoço das 11h às 13h30 diretamente nas instalações escolares.

A Secretaria de Educação, por meio de sua equipe de nutricionistas, está elaborando um cardápio equilibrado e nutritivo para garantir uma alimentação saudável aos estudantes durante as férias. A medida visa não apenas fornecer refeições, mas também promover a segurança alimentar e o bem-estar dos alunos, estendendo o compromisso da educação além do período letivo regular.