publicado em 05/12/2023

O encontro matinal entre o prefeito Marcomini e o governador foi marcado por discussões detalhadas sobre a obra (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O prefeito de Macedônia, Reginaldo Marcomini, e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniram no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo para formalizar um convênio, no valor de R$ 650 mil, será destinado à reforma e adequações na quadra coberta do centro poliesportivo de Macedônia.

O encontro matinal entre o prefeito Marcomini e o governador foi marcado por discussões detalhadas sobre a obra e as perspectivas de melhorias que ela trará para a cidade.

As intervenções planejadas para a quadra coberta abrangem uma série de melhorias na estrutura existente, para trazer segurança e conforto aos usuários. Entre as melhorias anunciadas estão a modernização das instalações elétricas e hidráulicas, a renovação do piso e a instalação de equipamentos esportivos de última geração.

Embora os prazos exatos para o início e a conclusão da obra não tenham sido divulgados, a administração municipal de Macedônia demonstrou otimismo quanto ao rápido avanço do projeto.