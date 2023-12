O encontro, que será realizado na Casa Alecrim Gastronomia, tem como objetivo criar um espaço de conexão e crescimento conjunto para mulheres empreendedoras e profissionais da região

publicado em 08/12/2023

Grazi Cavenaghi, Ana Paula Cestari e Silmara Mendes promovem no próximo dia 13 de dezembro o Conexão ‘InspireMulher’ (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Fernandópolis, em colaboração com Votuporanga e regiões adjacentes, sediará no dia 13 de dezembro o evento "Conexão InspireMulher". O encontro, que será realizado na Casa Alecrim Gastronomia, tem como objetivo criar um espaço de conexão e crescimento conjunto para mulheres empreendedoras e profissionais da região.

O evento é organizado pela empresária Ana Paula Cestari, da Rede de Supermercados Pessotto, Grazi Cavenaghi, fundadora da InspireAção, e Silmara Mendes, da Samm You Modas e Crismara. As três empreendedoras representam a amizade, a força e a inovação por trás desta iniciativa.

A agenda do evento inclui uma sessão de boas-vindas, uma cerimônia de abertura com as anfitriãs compartilhando a visão da "Conexão InspireMulher", uma sessão de troca de experiências e ideias, concentrando-se nos temas de mulher, família e negócios, e um jantar.

O "Conexão InspireMulher" não é apenas uma oportunidade para relacionamentos, mas uma celebração do espírito empreendedor feminino, enfatizando a importância do envolvimento ativo das mulheres na economia local. Ele oferece um palco para discussões produtivas, troca de ideias, e estabelecimento de parcerias significativas.

Este evento convida mulheres empreendedoras e profissionais de toda a região para se unirem, trocarem experiências valiosas e influenciarem positivamente as famílias e os mercados em que atuam.

Para mais informações, ingressos e detalhes adicionais sobre o evento, os interessados podem entrar em contato com as organizadoras ou visitar o Instagram oficial do evento (@conexaoinspiremulher) ou pelo telefone: 17 99776 4832

Serviço:

Evento: Conexão InspireMulher

Data: 13 de dezembro de 2023

Local: Casa Alecrim - Fernandópolis

Horário: Abertura às 17h30