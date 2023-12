Uma casa pegou fogo no bairro Bom Jesus na cidade vizinha e as forças policiais agiram para controlar as chamas

publicado em 18/12/2023

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Um acidente no final da tarde de domingo (17), movimentou o Corpo de Bombeiros de Fernandópolis. Uma casa pegou fogo no bairro Bom Jesus na cidade vizinha e as forças policiais agiram para controlar as chamas.

De acordo com a ocorrência, ainda não se sabe como o fogo começou, mas inicialmente o Corpo de Bombeiros teria sido acionado por vizinhos. Os agentes foram ágeis e precisos na contenção do fogo para evitar que a casa fosse totalmente tomada. Os prejuízos foram somente materiais, nenhuma pessoa ficou ferida.