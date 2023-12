A morte foi confirmada pelo Hospital da Base anteontem pela manhã

publicado em 15/12/2023

A morte foi confirmada pelo Hospital da Base anteontem pela manhã na cidade vizinha (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Joaquim Moreira Arruda, um bebê de apenas 1 ano e 10 meses morreu após uma mesa desabar sobre a criança, no último dia 10 de dezembro, que resultou em ferimentos graves que levaram à sua internação. A morte foi confirmada pelo Hospital da Base anteontem pela manhã.

De acordo com a ocorrência registrado pela Polícia Civil, o acidente foi classificado como morte acidental, e as autoridades locais estão conduzindo uma investigação minuciosa para compreender as circunstâncias que levaram a essa fatalidade.

A família, em estado de choque, está recebendo apoio de amigos, familiares e de profissionais de saúde.

O Hospital da Base, onde o bebê foi atendido, divulgou uma declaração lamentando a triste perda e oferecendo condolências à família enlutada. O corpo de Joaquim foi encaminhado para procedimentos legais, e a comunidade aguarda informações sobre o velório e o sepultamento.