publicado em 28/12/2023

Fernanda Cipriano

No dia 22 de dezembro, que Jales conheceu a grade de shows completa da Expo Jales 2024, que acontecerá de 10 a 15 de abril. As duas atrações que faltavam foram confirmadas e anunciadas para o grandioso público que compareceu no show do cantor Leonardo, no encerramento do 'Natal, Tempo de Esperança'.

Além de Ana Castela, Maiara & Maraisa e Zé Neto & Cristiano, a Expo Jales 2024 terá também os shows de Luan Santana e Rio Negro & Solimões.

Os ingressos já estão à venda para os setores 'Lounge Patroa' e 'Pista Prime'. O primeiro lote de permanentes pode ser adquirido pelo valor de R$ 280,00 (Lounge) e R$ 210,00 (Pista Prime). Vale ressaltar que a festa será de portões abertos, sendo promovida pela Kalli Produções, com o apoio indispensável da Prefeitura de Jales.

A programação ficou assim definida: