publicado em 20/12/2023

Nos dias 30 e 31 de dezembro, a partir das 22h, a celebração terá início, com uma mistura de gostos musicais (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A cidade de Álvares Florence se prepara para receber o ano de 2024 com uma programação de réveillon que promete agitar moradores e visitantes. Nos dias 30 e 31 de dezembro, a partir das 22h, a celebração terá início, com uma mistura de gostos musicais para animar as festividades.

No sábado, dia 30 de dezembro, a noite será embalada pelas apresentações de Rodrigo Olih. A atmosfera festiva será complementada pela dupla Maycon & Renato, que promete agitar o público com um repertório diversificado.

Já na noite da virada, domingo, dia 31 de dezembro, o palco receberá a energia contagiante de Pablo & Gabriel, que prometem levar a animação a um patamar ainda mais alto, preparando o cenário para a chegada do tão esperado ano novo. A celebração continuará com as batidas animadas do Dj Ju Balbi, para garantir que o público dance e se divirta até as primeiras horas de 2024.