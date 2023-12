Seu novo álbum é emoldurado pela alegria e responde ao desejo da expansão de Adriana

publicado em 05/12/2023

Adriana Calcanhotto, uma das vozes femininas mais marcantes da música popular brasileira contemporânea, sobe ao palco do Sesc Catanduva na próxima sexta-feira (8), às 20h, para apresentar os clássicos que marcaram sua carreira – e serviram como trilha sonora dos casais apaixonados durante décadas - e os mais novos sucessos do seu recém lançado álbum, “Errante”.

Quem nunca se emocionou com as letras extremamente bem construídas, acompanhadas de acordes e melodias suaves, embaladas pela doce e aveludada voz de Adriana Calcanhotto, destaque incontestável das trilhas sonoras nas novelas de maiores sucessos do país, que atire a primeira pedra!

Seu novo álbum é emoldurado pela alegria e responde ao desejo da expansão de Adriana, um reflexo natural tendo em vista o período de recolhimento vivido entre 2020 e 2021, por conta da pandemia. Ao contrário de “Só”, seu disco de 2020 que sublinhava aquela solidão enquanto ela era vivida, “Errante” quer, desde seu título, a porta afora.

Adriana (voz e violão) sobe ao palco com uma banda que é, segundo ela, “brilhante até em silêncio”, composta por Alberto Continentino (baixo, piano e lira), Davi Moraes (guitarra e violão), Domenico Lancellotti (bateria e percussão) e com o reforço dos sopros de Diogo Gomes, Jorge Continentino e Marlon Sette.

Segundo a artista, a idealização, a concepção e a roteirização do disco aconteceu de forma natural: “eu mostrava a canção e eles (a banda) se colocavam sem a gente falar nada”, explica. “Não tinha assembleia, não ficávamos combinando quantas vezes faríamos o refrão, essas coisas. O Alberto costumava dizer que depois que eu apresentava a música pra eles, ficávamos todos esperando o Domenico falar: “bicho!”. Aí, cada um ia pro seu lugar e começávamos a tocar. Foi um sonho. Tudo muito espontâneo”, finaliza.