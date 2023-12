O caso aconteceu no domingo (17), por volta de 16h, e a vítima era moradora de Ouroeste, estava em Goiás a passeio

publicado em 20/12/2023

O jovem de apenas 15 anos dirigia a motocicleta no momento em que tudo aconteceu (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O adolescente de 15 anos, Arthur Cordeiro Rosa Artico, foi a vítima fatal de um acidente entre moto e carro, que aconteceu em Chapadão do Céu (GO). O caso aconteceu no domingo (17), por volta de 16h, e a vítima era moradora de Ouroeste, estava em Goiás a passeio.

De acordo com a ocorrência, o adolescente dirigia uma Honda CG 250F Twister preta e uma mulher de 33 anos o carro Ford/Fiesta branco. A Polícia Militar, em patrulhamento pelo Centro da cidade, recebeu informações sobre o acidente e se deslocou imediatamente para o local.

Ao chegar, encontraram Arthur no chão, que teve o apoio de populares. Após garantir a segurança no trânsito local, os militares procederam com o registro das informações das partes envolvidas.

O jovem foi prontamente socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Municipal Santa Luzia. Mesmo com os esforços da equipe médica, Arthur não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

A condutora do veículo branco foi conduzida à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos necessários. As autoridades ressaltam que será realizada uma análise detalhada para determinar as responsabilidades pelo incidente.