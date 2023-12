De acordo com o edital divulgado pela Prefeitura Municipal, os interessados têm até o dia 11 de janeiro de 2024 para realizar suas inscrições

publicado em 20/12/2023

O certame está sendo organizado pelo renomado Instituto Nosso Rumo e contempla oportunidades para cargos de níveis fundamental (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estão abertas as inscrições para o aguardado Concurso Olímpia SP, que oferta um total de 106 vagas em diferentes níveis de escolaridade. De acordo com o edital divulgado pela Prefeitura Municipal, os interessados têm até o dia 11 de janeiro de 2024 para realizar suas inscrições.

O certame está sendo organizado pelo renomado Instituto Nosso Rumo e contempla oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração inicial varia de R$ 1.906,84 a R$ 8.065,77, sendo uma excelente oportunidade para aqueles que almejam ingressar no serviço público.

Os candidatos serão submetidos a diferentes etapas de avaliação, incluindo prova objetiva, prova prática e prova de títulos. A primeira fase, a prova objetiva, está prevista para ocorrer em 4 de fevereiro de 2024, sendo fundamental que os participantes estejam preparados para demonstrar seus conhecimentos.

Atualmente, o concurso encontra-se na fase de inscrições abertas, conforme estabelecido pelo edital publicado em 4 de dezembro de 2023. Os interessados podem acessar todas as informações detalhadas no blog do Gran, acompanhando o histórico do certame desde sua abertura.

Além da estabilidade que o serviço público oferece, os cargos do Concurso Olímpia SP contam com uma remuneração atrativa e benefícios. O salário inicial varia de acordo com a função, indo de R$ 1.906,84 a R$ 8.065,77. Os candidatos também terão direito a um vale-alimentação no valor de R$ 330,00, agregando ainda mais valor aos cargos disponíveis.