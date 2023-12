A 2ª Prova de Três Tambores está marcada para acontecer no dia 27 de janeiro de 2024, no Recinto de Rodeio de Parisi

publicado em 29/12/2023

Estão oficialmente abertas as inscrições para a 2ª Prova de Três Tambores de Parisi (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Os amantes do hipismo e das competições de Três Tambores têm uma oportunidade próxima. Estão oficialmente abertas as inscrições para a 2ª Prova de Três Tambores de Parisi, evento que promete reunir competidores de todo o país em uma disputa e celebração a paixão pelo universo equestre.

A competição oferece a chance de participação tanto para os experientes quanto para os iniciantes no mundo dos Três Tambores, uma modalidade que exige destreza, agilidade e perfeita sincronia entre cavaleiro e cavalo.

As inscrições podem ser realizadas de duas maneiras: no próprio dia da prova ou de forma antecipada pelo Sistema SGP, disponível no site www.sgpsistema.com. Essa flexibilidade proporciona comodidade aos participantes, permitindo que escolham a forma que melhor se adeque às suas necessidades.

A organização do evento destaca a importância de seguir as orientações específicas para inscrição, garantindo assim uma participação tranquila e eficiente na competição.

A 2ª Prova de Três Tambores está marcada para acontecer no dia 27 de janeiro de 2024, no Recinto de Rodeio de Parisi, prometendo uma jornada repleta de emoções e destreza equestre.

O Recinto de Rodeio de Parisi será o palco dessa competição de alto nível, proporcionando uma experiência única não apenas para os participantes, mas também para o público que deseja vivenciar a energia e a elegância das provas de Três Tambores.