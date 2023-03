O evento acontecerá na cidade vizinha dos dias 10 a 13 de fevereiro, novamente, no Recinto de Exposições

publicado em 08/03/2023

Rio Preto, novamente, será sede do tradicional Oba Festival em 2024 (Foto: Divulgação/Oba Festival)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Oba Festival confirmou nesta semana, que a edição de 2024 do evento será realizada, novamente, em São José do Rio Preto, no Recinto de Exposições. A previsão é a de que o evento aconteça dos dias 10 a 13 de fevereiro na cidade vizinha.A edição de 15 anos do Oba aconteceu em Rio Preto, depois de uma transferência do local do evento que acontecia de forma tradicional em Votuporanga.A confirmação do carnaval em 2024, na cidade de Rio Preto, aconteceu nesta semana durante uma reunião com o prefeito da cidade, Edinho Araújo (MDB), com os organizadores do Oba Festival.