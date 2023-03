O evento contou com a presença oficial de 72 embaixadas, além de grandes nomes do setor privado, dentre eles, a empresa votuporanguense C&PMED

publicado em 23/03/2023

A C&PMED, uma empresa farmacêutica que atua na distribuição de medicamentos para grandes redes hospitalares e para a rede pública de saúde em todo Brasil, participou no último dia 15 do evento oficial de Lançamento da Frente Parlamentar Brasil-China e BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) do Congresso Nacional. O encontro aconteceu em Brasília.

Durante a solenidade, que foi restrita para convidados, o deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) foi empossado presidente da Frente. O evento contou com a presença oficial de 72 embaixadas, além de grandes nomes do setor privado, dentre eles, a empresa votuporanguense C&PMED.