Chuva molhou equipamentos e evento, que terminaria no sábado, segue agora até a domingo em Sebastianópolis do Sul

publicado em 10/02/2023

A dupla Ícaro & Gilmar teve que adiar o show de quinta-feira por causa da chuva, mas a apresentação foi remarcada para domingo (Foto: Reprodução)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brAo mesmo tempo em que a forte chuva que atingiu toda a região na noite de quinta-feira (9) provocou transtornos, ela também trouxe boas novas para quem gosta de uma boa festa. Isso porque o ‘Sebas Rodeo Festival 2023’, ganhou mais um dia de evento e só vai terminar no domingo (12).Para entender, o evento começou na quinta-feira, com a abertura do rodeio profissional e muita gente bonita. O show que estava programado para noite com Ícaro & Gilmar, no entanto, precisou ser adiado já que os equipamentos de som acabaram sendo prejudicados pela água.A frustração do público, contudo, não durou muito. Isso porque logo em seguida foi anunciado que a festa foi prorrogada e tão esperada apresentação da dupla que faz sucesso em todas as plataformas digitais com a música “Despedida” e atualmente com as músicas “Óculos escuro”, “Não me esquecerás”, “Imperfeitos” e muito mais, vai acontecer já no domingo (12), a partir das 20h e com entrada franca.O restante da programação segue normalmente, ou seja, nesta sexta-feira (10), para abrir bem o fim de semana, quem sobe ao palco após mais um dia de rodeio é a dupla Israel & Rodolfo. Donos de uma das canções mais ouvidas de 2021, “Batom de cereja”, os cantores somam mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.Após 27 anos de estrada, a dupla acumula sucessos nas plataformas digitais como “Declaração pro bar”, “Bombonzinho” e “Marca evidente”. Os sertanejos também desfilaram os hits nos palcos mundo afora. Israel e Rodolffo realizaram uma turnê internacional, na qual puderam passar por Paris (França), Bruxelas (Bélgica) e Londres (Inglaterra).No sábado (11) acontece a tão esperada final do rodeio em touros e cavalos e o show com a dupla Hugo & Guilherme. Os cantores, que se tornaram sinônimo de sucesso de bilheteria e atração certa nos grandes festivais do país, vêm para Sebastianópolis do Sul enquanto escrevem mais um capítulo na carreira com um projeto completamente novo.Após quase um bilhão de plays em “Próximo Passo”, segundo álbum mais executado do ano, e “Mal Feito” como a canção mais ouvida do ano, a dupla chega à região com um DVD recém-gravado onde “Metade de Mim”, “Nem Que Seja Chorando”, “Mágica”, “100%”, “Empurrão”, “Nota 8” e “Solteira, Mas É Minha”, são alguns dos sucessos que a dupla separou para o grande dia.