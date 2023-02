Festa em Sebastianópolis do Sul traz o melhor do rodeio em touros e cavalos junto com grandes atrações do momento da música sertaneja

publicado em 07/02/2023

Grandes shows, uma megaestrutura e o melhor do rodeio em touros e cavalos fazem parte do ‘Sebas Rodeo Festival 2023’ (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Quem ainda não programou nada para o fim de semana já pode reservar um espaço na agenda, pois mais um grande evento será realizado na região. Trata-se do ‘Sebas Rodeo Festival 2023’, a tradicional festa do peão de Sebastianópolis do Sul, que irá mesclar o melhor do rodeio em touros e cavalos com grandes atrações do momento da música sertaneja a partir de quinta-feira (9).

A festa é promovida pela Prefeitura e Câmara Municipal de Sebastianópolis do Sul em comemoração ao aniversário da cidade, que será celebrado no dia 28 de fevereiro. A organização ficou a cargo de “Os Renovadores”, comissão de rodeio que elevou a festa do município vizinho a outro nível.

A entrada é franca na quinta e na sexta-feira, enquanto no sábado será cobrado o valor de R$ 30 para quem for prestigiar ‘Sebas Rodeo Festival’, que contará ainda com camarotes exclusivos e um show de rodeio profissional, com montaria em touros e cavalos, além de uma estrutura completa com tendas por todo o recinto, caso chova.

A festa começa na quinta-feira (9) com a abertura do rodeio profissional e um grande show com a dupla Ícaro & Gilmar, dupla que é natural de Periquito – MG e faz sucesso em todas as plataformas digitais com a música “Despedida” e atualmente com as músicas “Óculos escuro”, “Não me esquecerás”, “Imperfeitos” e muito mais.

No dia seguinte, para abrir bem o fim de semana, quem sobe ao palco após mais um dia de rodeio é a dupla Israel & Rodolfo. Donos de uma das canções mais ouvidas de 2021, “Batom de cereja”, os cantores somam mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Após 27 anos de estrada, a dupla acumula sucessos nas plataformas digitais como “Declaração pro bar”, “Bombonzinho” e “Marca evidente”. Os sertanejos também desfilaram os hits nos palcos mundo afora. Israel e Rodolffo realizaram uma turnê internacional, na qual puderam passar por Paris (França), Bruxelas (Bélgica) e Londres (Inglaterra).

Já no sábado, dia 11, será realizada a tão esperada final do rodeio em touros e cavalos, e para encerrar a festa quem irá encantar o público é a dupla Hugo & Guilherme. Os cantores, que se tornaram sinônimo de sucesso de bilheteria e atração certa nos grandes festivais do país, vêm para Sebastianópolis do Sul enquanto escrevem mais um capítulo na carreira com um projeto completamente novo.