publicado em 03/02/2023

O prefeito de Pontes Gestal, Esmeraldo Cristiano, esteve na Cidade FM para convidar a todos para o “Cachu Folia” (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O final de semana será de folia e integração ao meio ambiente neste final de semana em Pontes Gestal. Isso porque a Prefeitura do município vizinho preparou um grande pré-Carnaval, o “Cachu Folia”, com direito a entrada franca, trio elétrico, grandes atrações e o melhor, às margens da conhecida cachoeira de São Roberto.

O evento foi anunciado pelo prefeito Esmeraldo Cristiano em entrevista à Cidade FM. O objetivo é proporcionar lazer à população, ao mesmo tempo em que serão apresentadas às melhorias feitas pela Administração Municipal no ponto turístico, que foi completamente remodelado.

“Na sexta-feira (hoje), vamos fazer a inauguração cívica, com a presença dos vereadores e autoridades regionais. Já no sábado vamos apresentar as obras à população, junto com o pré-Carnaval. A ideia é proporcionar lazer para o povo da nossa cidade, ao mesmo tempo em que fomentamos o turismo, já que esperamos também muitas pessoas da região que irão conhecer a nossa cachoeira de São Roberto”, disse o prefeito.

O evento começa amanhã às 17h, com a apresentação do cantor Joab. Logo na sequência, às 20h, a renomada banda Baton na Cueca, que está presente nos maiores carnavais do Brasil, irá comandar o trio elétrico com muita animação. Para encerrar a noite, Dj Zindexx comandará o som madrugada a dentro.

“A gente gosta de fazer coisa boa para nossa população, então preparamos essa programação com todo carinho para que todos possam aproveitar e já entrar no clima de Carnaval”, completou Cristiano.

Para que a festa seja perfeita a Prefeitura preparou um esquema especial de segurança, de forma que a família inteira possa prestigiar. Além disso, haverá transporte gratuito para o local com saída da Praça da Matriz, às 15h, e retorno às 0h.