publicado em 21/01/2023

Dezenas de pessoas prestigiaram a cerimônia festiva ao lado de autoridades municipais; ato marcou o início das comemorações (Foto: Prefeitura de Parisi)

Da redação

A Prefeitura de Parisi promoveu na manhã de ontem, o tradicional Ato Cívico em homenagem ao 30º aniversário da cidade. A cerimônia, conduzida pelo prefeito Oclair Bento e seu vice, João Carlos Rodrigues, o Pardal, contou com a participação de autoridades municipais e da população.

A Câmara Municipal foi representada por seu presidente Leandro Demarque Barão, mas também participaram do ato os demais vereadores e suas famílias. O secretariado municipal também participou em peso.

Ao som do Hino Nacional Brasileiro, as bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e do município foram hasteadas pelas autoridades municipais que, posteriormente, fizeram um breve discurso para todos os presentes.

“Parisi completa hoje 30 anos e com muito orgulho fiz parte, junto a minha esposa Cleide, o vice-prefeito Pardal e nossos colaboradores do serviço público, do progresso pujante de nosso município. Parisi é cada dia mais bela e cada dia mais moderna. Somos um povo batalhador e cordial, atendendo a nossa região com os braços abertos há tantos anos”, disse o prefeito Oclair Bento.

Programação

Para comemorar a data, além do Ato Cívico a Prefeitura do município vizinho preparou uma grande programação festiva, que começou ainda ontem com um grande show da dupla sertaneja Lourenço & Lourival, na Praça da Matriz. Centenas de pessoas de Parisi e região prestigiaram a atração que relembrou os clássicos do sertanejo raiz. Logo depois a dupla Henrique & Marcos animou a galera.

Hoje a festa continua e com muita música boa novamente na Praça da Matriz. No palco principal a dupla Rafa & Nando abre a noite com um belo repertório e depois o DJ Adê invade a madrugada para levar alegria para todas as idades.