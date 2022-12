Grade de shows da tradicional festa de peão do município vizinho ainda terá Guilherme & Benuto, Hugo & Guilherme e Eduardo Costa

publicado em 13/12/2022

A Prefeitura do município vizinho anunciou na segunda-feira (12) a apresentação da festa de fim de ano e também a grade de shows para o Valentim Rodeio Show (Foto: Divulgação)

Da redação

O fim e o começo de ano em Valentim Gentil prometem ser de grande movimentação e de muita música sertaneja. A Prefeitura do município vizinho anunciou na segunda-feira (12) a apresentação da festa de fim de ano e também a grade de shows para o Valentim Rodeio Show, tradicional festa de peão que abre as comemorações do aniversário da cidade.

Para a festa de final de ano o palco foi reservado para a dupla Antony & Gabriel, que são donos dos hits “A roça venceu”, “Agrofarra”, “TCC”, entre outros, e sucesso também nas redes sociais. A apresentação da dupla sertaneja será no dia 30 de dezembro, a partir das 22h, no Parque da Cidade – a Chopplândia.

Já o Valentim Rodeio Show será de 27 a 30 de abril no Recinto Municipal "Maria Cavalin". Com uma grade de shows com grandes nomes da música sertaneja e rodeio todas as noites, a festa será realizada por empresa terceirizada.

No dia 27 de abril o show será com Guilherme & Benuto. No dia 28 de abril, a grande atração da noite será a dupla Zé Neto & Cristiano e no sábado, dia 29 de abril, Hugo e Guilherme sobem no palco. O encerramento da festa, no dia 30 de abril, fica por conta de Eduardo Costa.