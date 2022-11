Em segundo lugar ficou Zé Francisco, com 36,55% dos votos

publicado em 28/11/2022

Xandão, do PSB, recebeu o apoio do deputado estadual eleito, Valdomiro Lopes, de Rio Preto (Foto: Assessoria)

O candidato Alexandre Silveira Bertolini (PSB), mais conhecido como ‘Xandão’, venceu as eleições suplementares em Tanabi no domingo (27). Ele recebeu 5.939 votos, o que representa 41,29% do total.

José Francisco de Mattos Neto (PC do B), o Zé Francisco, teve 5.256 votos, ou 36,55% do total. Valdir José Uchoa (PL) teve 2.670 votos (18,56%). Lincoln Johnson Aparecido Alves (PRTB) obteve 517 votos (3,59%).

De acordo com o TRE, foram 9.126 votos válidos. Outros 340 nulos – 2,28% do total -, 163 votos em branco – 1,10%. Compareceram para votar 14.885 eleitores – 71,96% do total – e houve 5.500 abstenções – o que corresponde a 28,04%.

Os 20.685 eleitores de Tanabi voltaram às urnas para escolher os candidatos que ocuparão os cargos de prefeito e vice-prefeito.

O novo pleito foi realizado porque a chapa eleita no ano de 2020 foi cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A compra de camisetas, sem prestação de contas pela campanha, motivou a decisão.

Entenda o caso

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o prefeito eleito em 2020, Norair Cassiano, omitiu dolosamente o montante de R$ 12 mil na prestação de contas de campanha para a aquisição de camisetas distribuídas no dia da eleição, representando 21,79% do total das despesas contratadas pela campanha.