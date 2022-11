Prefeito Esmeraldo Cristiano comemorou a obra e agradeceu, principalmente, o empenho do deputado Carlão Pignatari pela conquista

publicado em 29/11/2022

O prefeito Esmeraldo Cristiano e seu vice Marcel agradeceram o empenho do deputado Carlão Pignatari na conquista das casas (Foto: Divulgação)

Da redação

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) abriu na segunda-feira (28) o processo de licitação para a contratação da empresa que irá iniciar o processo de construção das 116 casas populares em Pontes Gestal. A construtora vencedora do certame irá realizar o loteamento do terreno oferecido pela Prefeitura para a construção das moradias.

A abertura do processo licitatório (que será encerrado com a abertura das propostas das empresas intensadas no dia 16 de dezembro), marca o início da concretização de um sonho antigo da população.

Ao longo de muitas gestões, os prefeitos que passaram pelo município vizinho tentaram, mas não conseguiram dar andamento no processo dessa conquista, que só foi possível graças ao empenho do prefeito Esmeraldo Cristiano, junto de seu vice, Marcel, da Câmara Municipal e do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari.

“Desde 2014 a nossa população sonha com essas casas e, agora, com a ajuda do nosso deputado Carlão, conseguimos tirar esse sonho do papel, que irá beneficiar 116 famílias de nossa cidade”, disse o prefeito.

A realização de um sonho dessa envergadura, porém, exige responsabilidade e é justamente por isso que a Prefeitura de Pontes Gestal, de imediato, já iniciou também os processos de infraestrutura para atender essas famílias.

“Já estamos construindo escola, vamos ampliar a creche e aumentar a Unidade de Saúde, pois com essas novas casas nós teremos mais pessoas que irão precisar dos serviços públicos e não vamos deixar cair a qualidade de nosso atendimento, tanto na rede de ensino como no sistema de saúde”, completou Esmeraldo Cristiano.