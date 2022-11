Governador em exercício participou da cerimônia de inauguração ao lado do prefeito Oclair Bento e autoridades municipais e regionais

publicado em 18/11/2022

Da redação

O governador em exercício do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, realizou na quarta-feira (16) a entrega de uma praça pública no CDHU, em Parisi. A cerimônia, conduzida pelo prefeito do município vizinho, Oclair Bento, também marcou a inauguração do Totem do Poupatempo e da nova iluminação pública nas ruas da cidade.

O novo sistema de iluminação em LED no município, substituiu a iluminação pública convencional, com cerca de 420 luminárias. O investimento foi de R$ 500 mil via Secretaria de Desenvolvimento Regional.

“Só temos que agradecer ao Carlão por toda a atenção que ele dedica a nossa cidade e por nos ajudar a construir uma cidade melhor a cada dia. Agradecemos a todos os presentes e contamos com seu apoio para que continuemos realizando sempre o melhor por Parisi”, disse o prefeito Oclair Bento.

Além disso, foi entregue a revitalização da praça matriz do Conjunto Habitacional Pedro Francisco, que contou com a construção de novos banheiros – este convênio ainda contemplou a construção de um quiosque na Praça Nossa Senhora Aparecida. O investimento foi de R$ 150 mil para adequação das praças.

O governador em exercício Carlão Pignatari inaugurou também o sistema de autoatendimento do Poupatempo. A máquina garante que o próprio cidadão digite os seus dados, certifique sua identidade com as impressões digitais e faça a solicitação do serviço desejado.