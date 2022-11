Cerimônia aconteceu ontem pela manhã e mobilizou autoridades municipais e regionais para receber o governador em exercício

publicado em 17/11/2022

Ao lado do prefeito Adilson Leite, Carlão liberou ainda recursos para importantes obras de infraestrutura no município vizinho (Foto: A Cidade)

Da redação

O governador em exercício do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, realizou na quarta-feira (16) a entrega das 19 casas da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) construídas no distrito de Boa Vista dos Andradas, em Álvares Florence. Ao lado do prefeito Adilson Leite, Carlão liberou ainda recursos para importantes obras de infraestrutura no município vizinho.

A cerimônia, realizada no distrito, contou com a presença de autoridades municipais e regionais. Do total de moradias, duas foram destinadas a pessoas com deficiência, uma a idosos, uma a policiais, uma para indivíduos que moram sozinhos, duas para famílias com renda acima de cinco até dez salários mínimos e, as demais, para a população em geral inscrita.

“É um dia de muita emoção e alegria, afinal, 19 famílias realizarão o sonho da casa própria, com a nossa ajuda. Também assinei e dei a ordem de serviço para o início das obras de recapeamento asfáltico nas ruas Geraldo Pinto dos Santos e Benedito Correa de Sales. Com isso a cidade ganha mais infraestrutura e quem trafega por essas ruas está comemorando muito”, disse Carlão.

As casas possuem dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, distribuídos em 47,87 metros quadrados de área útil. O conjunto foi edificado na avenida da Saudade com a rua A, por meio de uma parceria entre a CDHU e a Prefeitura. O prefeito Adilson Leite, aliás, aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho de Carlão na conquista de importantes melhorias para o município.

“O Carlão é um verdadeiro parceiro de Álvares Florence. Toda a demanda que levamos para ele é vista com a maior atenção possível e isso tem refletido em benefícios para a nossa população e a prova maior disso foi apresentada aqui hoje”, agradeceu o prefeito.