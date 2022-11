A festa da chegada do Bom Velhinho aconteceu na Praça Matriz do distrito de Boa Vista dos Andradas

publicado em 30/11/2022

O ponto alto da festa foi a chegada do Papai Noel que deu um brilho todo especial na noite trazendo um clima de alegria para as crianças e adultos presentes (Foto: A Cidade)

A magia do Natal chegou na cidade de Álvares Florence e no distrito de Boa Vista dos Andradas e para manter a tradição natalina, a Prefeitura preparou um ambiente bem iluminado e festivo para receber o querido Papai Noel com alegria, magia e muitas luzes.A festa da chegada do Bom Velhinho aconteceu no último sábado, dia 26 na Praça Matriz do distrito de Boa Vista dos Andradas e contou com dois shows musicais; um da dupla Evandro & Juninho que abriu a noite e o segundo show foi comandado por Kaio & Bertine que animou a todos os presentes com suas canções animadas.O ponto alto da festa foi a chegada do Papai Noel que deu um brilho todo especial na noite trazendo um clima de alegria para as crianças e adultos presentes. O prefeito Adilson Leite entregou a chave da cidade para o Papai Noel e ressaltou em seu discurso a importância em nos envolvermos na magia encantadora do Natal, que resgata em nós o espírito natalino e nos remete ao amor fraternal, à solidariedade e a união dos povos.“Após vivermos tempos difíceis e cruéis com a pandemia é chegada a hora de abrimos nossos corações e nossas mentes para agradecer a Deus por tantas bênçãos alcançadas, e recebermos de braços abertos o novo ano que se anuncia”, finalizou o prefeito em seu discurso.Reúna os amigos e a família e venha curtir momentos especiais que a administração pública preparou para todos os cidadãos de Álvares Florence e do distrito de Boa Vista dos Andradas e também as demais cidades vizinhas. Tudo foi pensando com todo carinho para proporcionar os melhores registros e lembranças inesquecíveis para vocês! Então venha curtir a magia do Natal! Esperamos por vocês! Confira abaixo alguns momentos especiais da noite.