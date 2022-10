O evento marcou as comemorações do Dia do Professor celebrado dia 15 de outubro

publicado em 20/10/2022

Álvares Florence realizou no último dia 14 de outubro o II Simpósio da Educação Municipal voltado para os profissionais da rede municipal de ensino do município de Álvares Florence e Boa Vista dos Andradas. O evento marcou as comemorações do dia do professor celebrado dia 15 de outubro e contou com a presença do renomado palestrante Professor Mestre Nino Paixão, que abordou o tema “Trabalhando com Prazer: A neurociência entra em ação, trabalho bem isso me faz bem”, e contou também com a participação do Irmão Dário Bertolini da editora FTD Educação.

O simpósio está em sua segunda edição e faz parte do calendário em comemoração ao dia do professor. Segundo o supervisor municipal da educação Carlos Eduardo Fernandes Gavioli, o encontro tem por objetivo reciclar informações, trazer novos conhecimentos e uma troca de experiências para os docentes e demais colaboradores da rede municipal de ensino do município.

A iniciativa, segundo o prefeito Adilson Leite, visa valorizar os profissionais da educação do município que têm desempenhado suas funções com muita dedicação, o que tem trazido bons resultados para o setor.



“Todo o nosso pessoal da educação trabalha da melhor forma possível para levar uma educação de qualidade para os nossos alunos e isso tem que ser reconhecido e valorizado. Fiz um compromisso com a população de que um de meus principais focos seria a educação, pois é ali que está o nosso futuro, e vamos honrar esse compromisso até o fim de nossa gestão”, destacou o prefeito.

Participaram do evento professores da rede municipal de ensino e colaboradores da educação das escolas Prof. Nilza Costa Rodrigues, EEI Juliana Caroline Piveta, da escola estadual EE Geraldo Alves Machado e da escola municipal EM Nivaldo Felisbino da Silva no distrito de Boa Vista do Andradas.

Os palestrantes foram calorosamente aplaudidos pelo público presente e logo após o término do ciclo de palestras os convidados foram recepcionados com um delicioso jantar que encerrou as comemorações alusivas a data.

