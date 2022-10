O protesto, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (31), provocou congestionamento nos dois sentidos da rodovia, que já foi liberada

publicado em 31/10/2022

Os apoiadores do Presidente Bolsonaro (PL) queimaram pneus na altura do km 51 (Foto: Marco Antonio dos Santos/Diário da Região)

Manifestantes da região, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) protestaram na rodovia BR-153, em São José do Rio Preto, na manhã desta segunda-feira (31), após o resultado do segundo turno das eleições, que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Os apoiadores de Bolsonaro queimaram pneus na altura do km 51, provocando congestionamento nos dois sentidos da rodovia. Eles questionam a lisura do processo eleitoral por conta de supostos prejuízos da campanha de Bolsonaro em inserções de rádio no Nordeste. Os manifestantes também cobram um posicionamento do presidente, que ainda não se pronunciou após o resultado das urnas.De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o protesto começou por volta das 6h. Por volta de 8h, a PRF informou que conseguiu convencer os manifestantes a liberar a rodovia.*Com informações Diário da Região