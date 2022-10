Crianças do município vizinho tiveram uma agenda recheada de iniciativas que levaram a alegria para todos em comemoração ao seu dia

publicado em 11/10/2022

A atenção para a Educação é uma das marcas da Administração Municipal do prefeito Adilson Leite, em Álvares Florence (Foto: Divulgação)

A atenção para a Educação é uma das marcas da Administração Municipal do prefeito Adilson Leite, em Álvares Florence. Sob a liderança do secretário Carlos Eduardo Fernandes Gavioli, o Departamento Municipal da Educação tem investido e desenvolvido uma série de ações voltadas para benefícios das crianças, melhorias em estrutura e atendimento, além de maior qualificação e formação de educadores, professores e coordenadores.E o mês de outubro será de agenda cheia para o Departamento. A começar pela festa que envolveu todos os alunos da rede municipal para festejar com muita alegria a passagem do Dia das Crianças.As atividades foram realizadas nos dias 6 e 7 de outubro. No primeiro dia, a criançada curtiu a festa e animação com passeios do trenzinho e carreta da alegria. Os passeios e brincadeiras envolveram todas as escolas municipais.Participaramm o CEM Profª Nilza Costa Rodrigues, EM Nivaldo Felisbino da Silva, no Distrito de Boa Vista dos Andradas, EMEI Juliana Caroline Piveta e EE Geraldo Alves Machado, sendo essa última escola estadual. Além do trenzinho e da carreta da alegria, na escola municipal CEM Profª Nilza Costa Rodrigues foram disponibilizados brinquedos como, cama elástica, playgrounds infláveis e a novidade do ano, o touro mecânico.Na sexta-feira, dia 7, a alegria continuou. Os alunos da rede municipal tiveram alimentação especial para a continuação da festa de crianças, com muitos fast food’s, como hambúrguer, cachorro quente, batata frita, churros, crepe, algodão doce e pipoca.A alegria contagiou e movimentou todas as crianças de Álvares Florence em dias que ficarão para sempre marcado em suas memórias.