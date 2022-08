Segundo liderança do município vizinho, nunca houve tal confirmação na agenda do candidato a governador

publicado em 24/08/2022

Uma nova data deve ser agendada para Fernandópolis (Foto: Assessoria)

Da redação

A assessoria de comunicação do candidato a deputado federal por Fernandópolis, Gilmar Gimenes (PL), divulgou na noite desta quinta-feira (24) um comunicado oficial informando que o candidato a governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não irá cumprir agenda neste final de semana no município vizinho. Segundo Gimenes, que é uma das lideranças da base de apoio a Tarcísio na região, nunca houve tal confirmação.

Confira o comunicado em seu inteiro teor:

O candidato a deputado Federal, Gilmar Gimenes (PL), liderança regional do grupo de apoio ao candidato a governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vem por meio deste comunicado informar que não há na agenda oficial do ex-ministro compromissos em Fernandópolis marcados para o dia 27 de agosto. Em nenhum momento houve tal confirmação, como veiculado em alguns veículos de imprensa da região.