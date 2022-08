Agressor não foi localizado; caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto (SP)

publicado em 29/08/2022

Uma jovem de 18 anos foi ameaçada e agredida pelo ex-companheiro com cabeçada e golpes de capacete, neste domingo (28), em São José do Rio Preto.Segundo o boletim de ocorrência, eles terminaram o relacionamento há um mês. Na madrugada deste domingo, o homem invadiu a casa onde a jovem mora, a ameaçou e a agrediu com uma cabeçada e com golpes de capacete.Em seguida, o agressor fugiu e não foi localizado. Já a vítima procurou a Central de Flagrantes e comunicou o crime.O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado.