A atleta foi revelada por times amadores de Votuporanga, agora está escalada e convocada para a seleção brasileira

publicado em 14/07/2022

Carol Gil se apresentou na Granja Comary em Teresópolis-RJ onde a equipe está concentrada (Foto: Divulgação)

Da redação

Logo após ser campeã brasileira Sub-20, a jogadora do Internacional Futebol Clube, Carol Gil, de 18 anos, que é de Cosmorama e foi revelada por times amadores de Votuporanga, agora está escalada e convocada para a seleção brasileira e irá disputar a Copa do Mundo de futebol.

Anteontem, Carol Gil se apresentou na Granja Comary em Teresópolis-RJ, onde a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 segue na preparação para a Copa do Mundo Feminina Sub-20 FIFA Costa Rica 2022.

“Toda honra e glória a Deus, por esse momento incrível na minha vida, estou muito feliz pela oportunidade e confiança”, declarou Carol Gil em suas redes sociais.

A seleção Canarinho ficará na Granja Comary, até o dia 23 deste mês. O período de treinamentos antecede a Copa do Mundo, que será disputada na Costa Rica entre os dias 10 e 28 de agosto.