O encontro foi realizado na cidade vizinha, nas dependências do Água Viva Thermas Clube e contou também com a presença de empresários locais

publicado em 30/07/2022

O ex-deputado estadual, Gilmar Gimenes, reuniu a imprensa para anunciar que vai disputar uma vaga na Câmara Federal (Foto: A Cidade)

Da redação

O ex-deputado estadual Gilmar Gimenes (PL), que tem base eleitoral em Fernandópolis, reuniu a imprensa da região quinta-feira (28) para anunciar oficialmente a aprovação de sua candidatura a deputado federal na convenção partidária. O encontro foi realizado na cidade vizinha, nas dependências do Água Viva Thermas Clube e contou também com a presença de empresários locais.

Gimenes ocupou uma cadeira na Alesp entre 2017 e 2018. Antes disso sempre atuou nos bastidores da política e ocupou cargos importantes no Estado, como a Superintendência da Caixa Econômica Federal, em São Paulo, e diretor da Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo).

Essa bagagem, segundo ele, foi que o fez enxergar uma possibilidade de maior representatividade para a região na Câmara Federal, do que novamente na Assembleia Legislativa.

“Recebi o convite do presidente do PL, Waldemar Costa Neto, para participar do pleito e avaliei todo o cenário de nossa região, onde vi uma lacuna muito grande que precisa ser preenchida para nos dar uma maior representatividade em Brasília. Então coloquei meu nome à disposição do partido e tive a candidatura para deputado federal aprovada em convenção para trabalharmos ao lado do Tarcísio (Gomes de Freitas) e do presidente Jair Bolsonaro”, disse Gimenes em coletiva de imprensa.

Com forte atuação no setor de tecnologia, o político apresentou algumas de suas propostas para o setor, que são focadas em facilitar a vida do cidadão, por meio da digitalização de serviços e da desburocratização de processos. Ele também defende uma reforma política mais robusta de forma urgente, principalmente buscando o chamado voto distrital.

Questionado sobre as contas que faz para viabilizar uma cadeira em Brasília, Gimenes que teve mais de 63 mil votos em sua primeira disputa eleitoral, acredita que esta seja a média de votos necessários dentro da sigla. “Essa é uma projeção do próprio partido, mas é claro que trabalhamos sempre buscando o melhor resultado possível”, concluiu.