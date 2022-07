Novo espaço oferece um atendimento multidisciplinar de qualidade para toda a população do município vizinho

publicado em 12/07/2022

A unidade foi construída com recursos próprios pela Administração Municipal (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Álvares Florence, por meio da Coordenadoria de Saúde, inaugurou na última sexta-feira (8) as instalações da Policlínica Municipal “Maria José Leite”. O novo espaço público irá oferecer gratuitamente para a população, em um só lugar, um atendimento multidisciplinar de qualidade e com equipamentos de última geração.

A unidade foi construída com recursos próprios pela Administração Municipal, para atender a uma demanda de longa data da população, que clamava por um espaço especializado que oferecesse mais especialidades no setor de saúde.

“É um desejo antigo da nossa população e foi um compromisso nosso de campanha. É muito gratificante, como prefeito, poder devolver para os nossos moradores - em forma de obras e serviços que gerem uma melhor qualidade de vida para todos – a confiança que depositaram em nós e mostrar que os recursos de nosso município estão sendo bem empregados”, disse o prefeito Adilson Leite.

A obra, segundo a coordenadora municipal de Saúde, Glaucia Waideman Fernandes, vai ampliar o acesso da população aos serviços de atenção básica à Saúde.

“Essa estrutura foi pensada visando a ampliação do acesso e da qualidade do serviço de saúde do município, para que a população tenha um atendimento mais qualificado, com novos equipamentos e uma estrutura multidisciplinar. Tudo foi feito com recursos próprios do município, o que enfatiza o compromisso da Administração Municipal em dar prioridade para a saúde da nossa população”, afirmou Glaucia.

Na Policlínica já começaram a ser oferecidos os serviços de Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Fonoaudiologia. De acordo com a nova gerente da unidade, Josieli Cristina da Silva, a população já pode procurar o local para realizar o agendamento para a especialidade desejada.

“Esperamos fazer o melhor trabalho possível para que a população se sinta bem acolhida e tenha um atendimento de qualidade. Já abrimos os agendamentos, que podem ser realizados direto na recepção, das 7h às 17h, sem interrupção para almoço, para que as pessoas possam fazer o agendamento no seu intervalo. Temos uma equipe de profissionais muito qualificada e experiente e agora também com um espaço preparado especialmente para garantir um melhor atendimento”, concluiu Josieli.