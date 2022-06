Equipamento garante aos moradores da cidade vizinha o acesso a dezenas de serviços do órgão sem terem que sair do município

publicado em 28/06/2022

Na última semana Parisi recebeu a visita do deputado federal, Roberto Alves, que acompanhou as obras na unidade de saúde (Foto: Assessoria)

Da redaçãoO prefeito de Parisi, Oclair Bento, anunciou recentemente a assinatura de mais um convênio para avançar na qualidade dos serviços ofertados à população. Trata-se do equipamento de autoatendimento “Totem Poupatempo”, que deve chegar ao município nos próximos dias.A máquina garante que o próprio cidadão digite os seus dados, certifique sua identidade com as impressões digitais e faça a solicitação do serviço desejado. Ele garante serviço presencial em tempo real, sem necessidade de uso de aparelhos pessoais e viabiliza soluções completas diretamente nos equipamentos públicos, ofertando mais de 210 serviços.“Agora, nossos moradores não precisarão mais se descolocar para Votuporanga, podendo tirar documentos essências diretamente na nossa cidade”, comemora o prefeito Oclair Bento, que agradeceu ao governador Rodrigo Garcia, pelo apoio e também ao presidente da Alesp, Carlão Pignatari.O equipamento se assemelha à tela de um tablet e conta com leitor biométrico de alta precisão para facilitar solicitações de documentos como RG, CNH e desbloqueio do cartão Bolsa do Povo. Os equipamentos também têm scanner para digitalização de documentos e envio em tempo real de arquivos.As taxas podem ser pagas com o cartão de débito bancário, no momento da solicitação. No caso do RG e da CNH, o cidadão tem a opção de receber os documentos em casa, pelos Correios.O totem também permite o agendamento de data e horário, obrigatório para quem precisa passar pelo atendimento presencial em alguma unidade do Poupatempo. Mas antes de agendar, vale conferir se o serviço que deseja está disponível entre as quase 190 opções oferecidas pelos canais digitais do programa.VisitaTambém na última semana Parisi recebeu a visita do deputado federal Roberto Alves, que esteve no município para acompanhar as obras da reforma na unidade de saúde. A melhoria foi feita com parte de um recurso que o parlamentar enviou de mais de R$ 532 mil.