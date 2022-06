Vítimas são um homem de 48 anos, uma mulher de 31, um menino de dois anos e uma menina de cinco meses

publicado em 13/06/2022

A polícia investiga o caso (Foto: Polícia Civil)

Quatro pessoas da mesma família foram atropeladas enquanto caminhavam pela calçada no Jardim Arroyo, em São José do Rio Preto, na noite de sábado (11). O acidente aconteceu na rua Carmem Martins Arroyo de Oliveira e o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro às vítimas.

O boletim de ocorrência diz que as vítimas seguiam pela calçada quando um carro os atropelou e fugiu em seguida. A placa foi anotada.

As vítimas, um homem de 48 anos, uma mulher de 31, um menino de dois e uma menina de cinco meses, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Santo Antônio.

A bebê foi transferida para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM). Todos as vítimas apresentavam apenas escoriações e nenhuma estava ferida com gravidade.