Parlamentar foi recebido pelo prefeito Adilson Leite e demais autoridades do município para um café da manhã no Centro Comunitário

publicado em 24/06/2022

O deputado federal Roberto Alvesesteve no município a convite do prefeito Adilson Leite e demais autoridades locais

Da redação

Álvares Florence recebeu na quinta-feira (23) a visita do deputado federal Roberto Alves, liderança que tem forte vínculo com a região. O parlamentar esteve no município a convite do prefeito Adilson Leite e demais autoridades locais, que o recepcionaram com um café da manhã em agradecimento pela parceria que tem rendido bons frutos para a cidade.

O encontro foi realizado no Centro Comunitário de Álvares Florence, onde o deputado pôde conversar com alguns dos moradores e entender as realidades e demandas locais.

“Quero primeiramente agradecer ao convite que recebi para estar aqui hoje, pois Álvares Florence é uma cidade que a gente cuida com muito carinho e muito respeito por sua população. Hoje estamos aqui para comemorar o bom uso dos recursos que destinamos para cá”, disse o deputado.

Quando Roberto Alves fala de recursos ele está se referindo a mais de R$ 1 milhão que mandou para o município investir nos setores de saúde e infraestrutura. São R$ 500 mil para o custeio das ações voltadas a um atendimento digno da população na saúde e mais R$ 500 mil para a aquisição de uma pá-carregadeira que será utilizada pela Prefeitura nas demandas locais.

“O deputado Roberto Alves é um parceiro do município e tem colaborado com emendas para que possamos atender a nossa população com uma melhor qualidade, seja na área da saúde ou na infraestrutura.Agradecemos muito ao deputado por essa parceria e termos uma imensa felicidade em recebe-lo em nossa cidade para agradecermos pessoalmente”, disse o prefeito Adilson Leite.

Ainda segundo o prefeito, parcerias como essa é que possibilitam o crescimento e o desenvolvimento de Álvares Florence como um todo.

“Os recursos próprios dos municípios em geral são muito poucos, mal dá para cuidar das despesas fixas, então são por meio de parcerias como essas e de recursos como esses que podemos fazer obras, melhorias, ampliações e ar manutenção para uma boa qualidade de vida, principalmente em municípios de pequeno porte como o nosso”, concluiu.

Além do prefeito também participaram do evento a primeira-dama Neusa dos Santos Leite, autoridades locais e regionais e o vereador Silvio Lamartine Fiori. Representando a Câmara Municipal, o vereador também agradeceu a atuação do deputado por Álvares Florence.

“É como o prefeito já disse, o deputado Roberto Alves é um parceiro do município, mandou muitos recursos para nossa cidade e tenho certeza que muitos ainda virão por aí. Ficamos muito honrados com a visita do deputado e reforçamos que as portas de nossa cidade estarão sempre abertas para o receber”, afirmou o vereador.

Após os discursos, Roberto Alves, assumiu a palavra e reforçou que sempre estará à disposição para ajudar Álvares Florence no que for possível e necessário para o desenvolvimento da cidade. “Eu é que agradeço a todos por essa recepção tão calorosa e me coloco mais uma vez à disposição para lutar pelos interesses de Álvares Florence e de toda a região”, concluiu o deputado.