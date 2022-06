A Administração Municipal preparou uma agenda recheada de atividades, que vai desde desfile cívico até Copa de Motocross

publicado em 24/06/2022

A cidade de Américo de Campos comemora hoje seus 99 anos com grande estilo com um show da dupla Carreiro e Capataz (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A cidade de Américo de Campos comemora nesta sexta-feira (24) seus 99 anos com grande estilo. Logo mais noite a dupla Carreiro e Capataz irá agitar os munícipes com seus clássicos da música sertaneja, na Praça da Matriz. A abertura do show fica por conta de Pascoal e Lucas Viola, com participação especial de Zum Riola.

A agenda de comemorações preparada pela Prefeitura de Américo, na verdade, se iniciou ontem com uma festa junina na Praça central, com distribuição de pipoca, bolo, chá, quentão, canjica e doces juninos. Além de uma apresentação da quadrilha do CCI (Centro de Convivência do Idoso) e um show com a banda Intuição.

No sábado ocorrerá o Desfile Civício, a partir das 17h, em alusão aos 99 anos de Américo de Campos com a participação da Facmol, Orquestra de Sopros e Percussão de Pereira Barreto e da Banda Marcial Municipal de Promissão. Logo após, haverá um show com João Júnior e dupla sertaneja Alex e Fernando.

Já no domingo (26), a cidade receberá a 4º Etapa da Copa Noroeste Paulista de Motocross, no “trevo Das Mangueiras”, a partir das 9h.

Américo

A história de Américo de Campos começou em 1920, quando Manoel Francisco Tomaz e Henrique de Souza Lima, planejaram fundar um patrimônio nos sertões entre o rio Preto e o São José dos Dourados, para receber do procurador de Escolástica Augusta de Vasconcelos, proprietária da Fazenda Águas Paradas, a doação de dez alqueires de terra para o Bispado de São Carlos, divididos em quarteirões, que deu origem ao povoado de Vila Botelho.

Outros colonizadores apoiaram o empreendimento, como João Batista de Souza Filho, Joaquim Manoel Serapião, Olegário Nogueira da Silva, Francisco Vilar Horta, João Batista da Silveira, Fungêncio de Andrade, Israel Francisco Tomaz, Francisco Goulart, Carlos Lauer e Guilherme Palhate, que se destacaram no desenvolvimento e administração.

Em 1920 já estava construída a capela e o cruzeiro onde se iniciou também as construções das primeiras casas residenciais e comerciais, adotando o nome de São João das Águas Paradas.