Mulher contou à polícia que perfurou o marido para se defender de agressões

publicado em 30/05/2022

(Foto: Polícia Militar)

Um homem foi golpeado com uma tesoura após tentar enforcar a esposa na madrugada deste domingo (29), em Castilho, interior de São Paulo.De acordo com a Polícia Militar, equipes da corporação foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica e encontraram o rapaz sendo socorrido por uma ambulância.A mulher foi questionada sobre o que tinha acontecido e contou que o marido tentou enforcá-la. Ela também relatou pegou a tesoura e desferiu os golpes para se defender.Ainda conforme a polícia, o homem sofreu ferimentos na região das costas. Ele recebeu atendimento médico no pronto-socorro de Castilho e foi preso em flagrante por violência doméstica.