Vítima tinha 51 anos e estava com dores nas costas quando recebeu o medicamento em São José do Rio Preto

publicado em 11/04/2022

Uma equipe do Serviço de Samu e outra do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu (Foto: Reprodução)

Um homem de 51 anos morreu em uma farmácia de São José do Rio Preto após tomar um medicamento injetável.Segundo o boletim de ocorrência, Cláudio Marcos de Souza Jesus Teixeira estava com dores nas costas e foi até a farmácia, no centro da cidade, acompanhado da irmã. Após receber o medicamento na região glútea, o homem ficou fraco, e não conseguiu ficar de pé.O boletim de ocorrência diz ainda que alguns funcionários do estabelecimento colocaram a vítima sentada em uma cadeira. O homem se deitou e acabou perdendo a consciência.Uma equipe do Serviço de Samu (Atendimento Móvel de Urgência) e outra do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu.O advogado do dono da farmácia disse, por meio de nota, que o estabelecimento "está colaborando com as autoridades para o esclarecimento do caso e aguardará a conclusão dos laudos periciais".*Com informações do site