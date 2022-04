Não houve registro de vítimas, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária

publicado em 13/04/2022

Os condutores resolveram retirar os veículos da pista antes da chegada dos policiais e liberaram o trânsito (Foto: Reprodução)

Um acidente registrado na manhã desta quarta-feira, (13) deixou o trânsito pesado na rodovia Washington Luís, próximo a alça de acesso da avenida Alberto Andaló em Rio Preto. De acordo com testemunha que prestou socorro no local, um caminhão teria perdido o freio e colidiu em um carro.Com o impacto os dois veículos ficaram atravessados na pista, o que prejudicou o fluxo no local. A lentidão provocou um engarrafamento próximo da alça de acesso na rodovia localizada ao lado do hotel Nacional. Não houve registro de vítimas, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária.Segundo a testemunha, o motorista do caminhão após perder os freios não conseguiu evitar a colisão do lado direito do carro, que ficou com a lateral destruída. Os condutores resolveram retirar os veículos da pista antes da chegada dos policiais e liberaram o trânsito.De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, como não houve vítimas no local, os motoristas foram orientados a registrarem a ocorrência pela internet. O proprietário do caminhão deverá ressarcir o proprietário do carro, de acordo com a testemunha que auxiliou no desvio dos carros na pista.*Com Informações do Jornal