publicado em 09/03/2022

A lei complementar entra em vigor nesta quarta-feira (09) em Parisi (Foto: Reprodução)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOs servidores públicos municipais de Parisi tiveram reajuste salarial de 10,6% nesta semana. O aumento faz parte da revisão anual de vencimentos, efetivada por meio de uma lei complementar, de autoria do prefeito Oclair Bento (PSDB) e aprovada pela Câmara Municipal.O reajuste na Tabela de Referência/Vencimentos a todos os funcionários públicos municipais efetivos e da ativa, é referente as perdas inflacionárias ocorridas durante os últimos dois períodos.A lei complementar entra em vigor na data de sua publicação – no caso, nesta quarta-feira (09) -, com efeito retroativo.