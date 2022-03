A Prefeitura de Parisi divulgou, nesta semana, que está em busca de novas moradias para o município

publicado em 03/03/2022

A CDHU elabora projetos, executa construções e promove medidas de apoio à realização de planos e programas estaduais e/ou municipais de habitação prioritários para o atendimento à população de baixa renda (Foto: Prefeitura de Parisi)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Parisi divulgou, nesta semana, que está em busca de novas moradias para o município. A informação foi publicada em nota, noNa publicação, consta que a Secretaria de Habitação enviou um protocolo para Marcelo Hercolin, diretor de atendimento habitacional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo).Ainda segundo a Prefeitura, o documento pede pela avaliação de um terreno em Parisi para a construção de 30 casas. “E tivemos boas notícias sobre este pleito, que está como prioridade do governo estadual para os municípios”, informou a Prefeitura, na nota.A CDHU elabora projetos, executa construções e promove medidas de apoio à realização de planos e programas estaduais e/ou municipais de habitação prioritários para o atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela política habitacional do Governo.